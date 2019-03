Pharmabranche: Bristol-Myers wirbt bei Aktionären um Celgene-Übernahme

FrankfurtDer US-Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb hat die geplante 74 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Biotechunternehmens Celgene verteidigt. Für Bristol-Myers sei das der beste Weg nach vorne, um Wert zu schaffen, erklärte das Management in einer Investorenpräsentation und in einem Brief an die Aktionäre am Mittwoch.