Pharmabranche: Covid-Tests geben Roche zum Jahresauftakt nochmals Schub

Der Schweizer Pharmariese Roche sieht sich nach starken Verkäufen im ersten Quartal auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Vor allem das Diagnostik-Geschäft boomte in den ersten drei Monaten dank der ungebrochenen Nachfrage nach Covid-19-Tests, wie der Arzneimittelhersteller aus Basel am Montag mitteilte. Doch auch im dominierenden Pharmageschäft zogen die Verkäufe wieder kräftiger an.