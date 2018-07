Pharmabranche Moody's stuft Novartis wegen Alcon-Abspaltung zurück

02. Juli 2018 , aktualisiert 02. Juli 2018, 19:42 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Novartis will die Augenheilsparte an die Börse bringen. Damit sägt der Pharmakonzern nach Auffassung von Moody's an der eigenen Kreditwürdigkeit.