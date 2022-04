Pharmabranche: Novartis baut Tausende von Jobs ab

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis will im Rahmen eines Sparprogramms Stellen streichen. Weltweit seien Tausende von Jobs betroffen, berichtete die Zeitung „Tages-Anzeiger“ (Dienstagsausgabe) unter Berufung auf Insider. In der Schweiz dürfte eine dreistellige Zahl an Arbeitsplätzen abgebaut werden, hieß es weiter. Früheren Angaben zufolge beschäftigt das Basler Unternehmen insgesamt 109.000 Mitarbeiter. Novartis bestätigte einen Stellenabbau, wollte aber keine Zahlen nennen.