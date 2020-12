Pharmabranche: Novartis kauft amerikanische Neurologie-Firma Cadent

Die in Privatbesitz stehende Cadent verfüge über eine Arznei zur möglichen Behandlung von Schizophrenie, die derzeit in einer Studie der Phase I getestet werde. Hinzu kämen eine experimentelle Therapie gegen Depression sowie ein Wirkstoff gegen Bewegungsstörungen. Beide befänden sich in Phase II-Studien. Die Transaktion dürfte im ersten Quartal 2021 abgeschlossen werden.