Pharmabranche: Novartis startet Aktienrückkauf und erhöht Sparziel

Der Aktienrückkauf sei Ausdruck der Zuversicht, dass in den kommenden Jahren vielversprechende Medikamente und Wirkstoffe entwickelt werden können. Novartis habe gegenwärtig 49 Wirkstoffe in der letzten Phase der klinischen Entwicklung oder in der Zulassungs-Phase. Die geschätzten kumulierten Umsätze mit Arzneien, die zwischen 2020 und 2026 auf den Markt gebracht werden, seien der zweithöchste Wert in der weltweiten Pharmabranche.