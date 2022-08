Pharmabranche: Novartis will Generika-Sparte abspalten und an die Börse bringen

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis will sein Geschäft mit Nachahmermedikamenten abspalten und in der Schweiz an die Börse bringen. Die eigenständige Generika-Sparte Sandoz soll ihren Sitz in der Schweiz haben und an der Schweizer Börse SIX gelistet werden, teilte der Arzneimittelhersteller aus Basel am Donnerstag mit.