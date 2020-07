Pharmabranche: Roche zahlt bis zu 1,7 Milliarden Dollar für Rechte an Krebstherapie

Der Pharmakonzern Roche baut sein Krebsgeschäft weiter aus. Das Schweizer Unternehmen zahlt für Rechte an einer Krebstherapie bis zu 1,7 Milliarden Dollar an die amerikanische Blueprint Medicines, wie Roche am Dienstag mitteilte. Das einmal täglich oral verabreichte Pralsetinib solle gegen Lungenkrebs und andere Formen der lebensbedrohenden Krankheit eingesetzt werden, deren Mutationen das Tumorwachstum beschleunigen können.