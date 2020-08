Pharmabranche Stada profitiert von Zukäufen – Gute Geschäfte in Coronakrise

Der Arzneihersteller Stada hat von Zukäufen und einer starken Medikamentennachfrage in der Coronakrise profitiert. Dank mehrerer Übernahmen vor allem im Osteuropa-Geschäft wuchs der Umsatz im ersten Halbjahr um 16 Prozent auf 1,47 Milliarden Euro, teilte der Grippostad-Hersteller am Mittwoch mit. Aus eigener Kraft stand ein Plus von 9 Prozent gemessen am Vorjahreszeitraum.