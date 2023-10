Pharmafirma: Paion meldet Insolvenz an – Vorwürfe gegen Finanzchef

Das Aachener Pharmaunternehmen Paion meldet Insolvenz an und macht dafür „Unregelmäßigkeiten“ verantwortlich. Dabei gehe es um eine für Paion wesentliche Finanzierung, erklärte das Unternehmen am Donnerstag in Aachen. „Die genauen Hintergründe hierzu werden derzeit ermittelt.“ Folge der Unregelmäßigkeiten sei der Gang zum Insolvenzrichter.