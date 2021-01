Pharmaforschung: Eli Lilly vermeldet Fortschritt bei Alzheimer-Medikament

Studienergebnisse des US-Pharmakonzerns Eli Lilly schüren Hoffnung bei der Entwicklung eines Medikaments gegen Alzheimer. In einer klinischen Studie der Phase-2 führte der Antikörper Donanemab bei Patienten mit früher symptomatischer Alzheimer-Krankheit zu einer signifikanten Verlangsamung der Abnahme der kognitiven Leistung, wie der US-Konzern am Montag mitteilte. Im Vergleich zu einem Scheinmedikament (Placebo) verlangsamte sich der Leistungsrückgang um fast ein Drittel. An der Studie nahmen 272 Patienten teil. Eli Lilly will das Mittel nun in einer weiteren Studie mit 500 Patienten erproben.