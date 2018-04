Pharmahersteller: Schweizer Antibiotika-Firma Polyphor wagt Börsengang

ZürichDie Schweizer Pharmafirma Polyphor<IPO-POLY.S> will sich mit einem Börsengang frische Mittel zur Entwicklung eines neuartigen Antiobiotikums holen. Bis zu 150 Millionen Franken soll das für den 15. Mai geplante IPO an der Schweizer Börse SIX einbringen, wie Polyphor am Freitag mitteilte. Die Firma wagt die Transaktion, obwohl kürzlich zwei Börsengänge an der SIX an Börsenturbulenzen gescheitert waren. Kleine Pharma- und Biotechfirmen gelten als riskante Investments, weil sie - wie im Fall von Polyphor - zumeist noch keine Produkte am Markt haben und deshalb rote Zahlen schreiben.