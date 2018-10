Pharmaindustrie Bayer plant Zulassungsantrag eines neuen Prostatakrebsmittels

FrankfurtBayer macht Fortschritte bei der Entwicklung eines neuen Prostatakrebsmedikaments und strebt nach positiven Studiendaten einen Zulassungsantrag an. Das Mittel Darolutamid habe bei Patienten die Zeit bis zum Auftreten von Metastasen signifikant im Vergleich zu einem Scheinmedikament verbessern könnten, teilte Bayer am Mittwoch mit. In der letzten von drei Phasen der klinischen Entwicklung wurde die Sicherheit und Wirksamkeit von Darolutamid bei Patienten mit nicht metastasiertem kastrationsresistenten Prostatakrebs untersucht. Das Mittel entwickeln die Leverkusener zusammen mit dem finnischen Biopharmazieunternehmen Orion.