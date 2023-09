Pharmaindustrie: Biontech will Mpox-Impstoff entwickeln – Geldspritze von CEPI

Eine klinische Studie der Phase-1/2 für das Impfstoffprogramm gegen das ehemals als Affenpocken bekannte Virus befindet sich in Vorbereitung. Im vergangenen Jahr hatte ein Ausbruch von Affenpocken in Europa für Schlagzeilen gesorgt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO erklärte deshalb den internationalen Gesundheitsnotstand, im Mai 2023 wurde dieser wieder aufgehoben.