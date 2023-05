Pharmaindustrie : Biotechfirma Evotec winken mehr als 640 Millionen Dollar von Sandoz

Die Biotechnologie-Firma Evotec tut sich bei der Entwicklung und Produktion von Biosimilars in einer lukrativen Partnerschaft mit dem Pharmariesen Sandoz zusammen. Die US-Tochter von Evotec, Just - Evotec Biologics, bekommt dabei einen zweistelligen Millionenbetrag von der Novartis-Tochter vorab, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte.