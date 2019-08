Pharmaindustrie: Merck baut seinen Gewinn kräftig aus

Merck profitierte von hohen Zahlungen aus seinen Partnerschaften mit Pfizer und GlaxoSmithKline sowie durch den schon länger zurückliegenden Verkauf der Rechte an einem Wirkstoff an die US-Biotechfirma BioMarin. Der Konzern setzte vier Milliarden Euro um, ein Plus von sieben Prozent. Dabei kam Merck auch ein starkes Life-Science-Geschäft, das Produkte für die Pharmaforschung anbietet, zugute.