Pharmaindustrie: Neue Medikamente geben Roche Schub

Der bereinigte Gewinn je Genussschein und Aktie soll im selben Ausmaß zulegen. Zuvor hatte Roche für beide Kennzahlen währungsbereinigt nur mit einem Plus im mittleren einstelligen Bereich gerechnet. An der Börse kam das gut an: Die Roche-Scheine legten rund zwei Prozent zu. „Wir haben in der ersten Jahreshälfte sehr gute Ergebnisse erzielt“, sagte Konzernchef Severin Schwan.