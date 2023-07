Pharmaindustrie: Novartis hebt Prognose an – Sandoz-Abspaltung kommt im vierten Quartal

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis traut sich nach den ersten sechs Monaten mehr zu und hat seine Jahresprognose erneut angehoben. Der Baseler Konzern bekräftigte am Dienstag, dass die Generika-Sparte Sandoz abgespalten und an die Schweizer Börse SIX gebracht werden soll. Darüber sollen die Aktionäre am 15. September auf einer außerordentlichen Generalversammlung abstimmen.