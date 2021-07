Pharmaindustrie: Novartis kämpft erneut um US-Zulassung für Cholesterinsenker

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis nimmt einen neuen Anlauf zur Zulassung des Cholesterinsenkers Leqvio in den USA. In dem erneuten Antrag sei das Novartis-Werk im österreichischen Schaftenau als Ort für die Fertigstellung der Arznei aufgeführt, wie der Konzern aus Basel am Dienstag mitteilte.