Pharmaindustrie: Novartis muss Studie mit teurer Gentherapie teilweise stoppen

Zolgensma ist mit einem Listenpreis von 2,1 Millionen Dollar pro Einmaldosis das teuerste Medikament der Welt. Eine Entscheidung über die Zulassung des Mittels in Europa und Japan erwartet Novartis im ersten Quartal beziehungsweise in der ersten Jahreshälfte 2020. Im ersten Quartal diesen Jahres erzielte Novartis mit der im Mai in den USA zugelassenen Arznei einen Umsatz von 160 Millionen Dollar - und nahm dem Konkurrenten Spinraza von Biogen Anteile ab. Die FDA untersucht zudem in einem Fall von manipulierten Zolgensma-Testdaten. Die Behörde wirft Novartis vor, die Manipulation vor der Zulassung des Medikaments verschwiegen zu haben.