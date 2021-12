Pharmaindustrie: Pfizer will kalifornische Biotechfirma für 6,7 Milliarden Dollar übernehmen

Der US-Pharmakonzern Pfizer will das kalifornische Biotechunternehmen Arena Pharmaceuticals für 6,7 Milliarden Dollar kaufen. Je Arena-Aktie will Pfizer 100 Dollar zahlen - das ist rund das Doppelte des Schlusskurses vom Freitag. Die Übernahme soll in Bar bezahlt werden, wie Pfizer am Montag mitteilte.