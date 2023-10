Pharmaindustrie Schock für Anleger: Sartorius senkt Jahresziele rapide ab

An der Börse verschreckten diese Nachrichten die Anleger: Die Sartorius-Aktien fielen zeitweise um mehr als 13 Prozent auf ein Dreieinhalb-Jahres-Tief von 278,40 Euro und steuerten auf einen der größten Tagesverluste der Firmengeschichte zu. Auch die Aktien des Mitbewerbers Merck gerieten in den Abwärtsstrudel. Die Aktien des Darmstädter Pharma- und Technologiekonzerns verloren zeitweise mehr als vier Prozent auf 148 Euro. Merck bietet ebenfalls Produkte für die Pharmaforschung und Arzneimittelherstellung an.



Lesen Sie auch: Wie der Sartorius- Chef dem Unternehmen wieder Aufschwung geben will