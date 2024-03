Pharmaindustrie: Schott Pharma baut neue Produktionsstätte in den USA

Der Pharmaverpackungskonzern Schott Pharma nimmt für den Bau eines neuen Produktionsstandorts in den USA über 300 Millionen Euro in die Hand. In Wilson im US-Bundesstaat North Carolina will Schott Pharma eine Produktionsstätte für vorfüllbare Spritzen errichten, die 2027 den Betrieb aufnehmen soll, wie das Mainzer Unternehmen am Montag mitteilte.