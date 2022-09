Pharmaindustrie: Umsatzstarkes Augenmedikament: Bayer strebt Zulassung für höhere Eylea-Dosierung an

Bayer kommt bei der Entwicklung einer neuen, höher dosierten Version seines Augenmittels Eylea voran. In zwei zulassungsrelevanten Studien konnte Eylea in der höheren Dosierung die Sehkraft von Patienten mit feuchter altersbedingter Makuladegeneration sowie diabetischem Makulaödem mit weniger häufigen Injektionen verbessern, wie der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern am Donnerstag mitteilte.