Pharmaindustrie Wegen Inflation: Roche-Chef will über Preiserhöhungen reden

Während der aktuellen Bundesregierung Schwans Kritik entgegenschallt, verteilt der Roche-Chef dagegen Lob für die Corona-Politik der früheren Bundesregierung: „Deutschland ist, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, insgesamt gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Die Politik der Regierung hat funktioniert“, so Schwan. Deutschland sei es gelungen, in der Corona-Pandemie auch die weitere Gesundheitsversorgung in den Kliniken aufrechtzuerhalten. „Das war in einigen anderen europäischen Ländern nicht der Fall. Die Zustände in englischen Krankenhäusern waren vor allem in der Anfangsphase der Pandemie schwierig, auch in Italien war es kritisch.“