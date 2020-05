Pharmaindustrie Weltweit gibt es 115 Corona-Impfstoffprojekte

„Obwohl der Erreger vor Jahresbeginn noch praktisch unbekannt war, hatten bis 1. Februar bereits sechs Unternehmen Impfstoffprojekte gemeldet. Am 9. März waren es schon 16 und jetzt sind es 115“, teilte Vfa-Sprecher Rolf Hömke am Dienstag mit. „Sieben davon werden maßgeblich in Deutschland vorangetrieben, fünf werden aus Deutschland heraus unterstützt.“