Pharmakonzern 68 Dollar pro Aktie: Sanofi will mit Milliarden-Zukauf Krebsgeschäft ausbauen

Sanofi wie auch andere große Pharmafirmen sind auf der Suche nach neuen Wachstumsbringern. Sanofi kämpft schon länger in seinem wichtigen Geschäftsfeld Diabetes mit zunehmender Konkurrenz und will mit einer neuen Aufstellung gegensteuern. An diesem Dienstag (10. Dezember) will Unternehmenschef Paul Hudson die Investoren über die aktuelle Strategie informieren.