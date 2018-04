Pharmakonzern: Allergan reduziert Quartalsverlust dank Botox

New YorkDer Botox-Hersteller Allergan blickt optimistischer auf das Gesamtjahr. Das Pharmaunternehmen hob nach eigenen Angaben vom Montag seine Gewinnprognose auf 15,65 bis 16,25 Dollar je Aktie von zuvor 15,25 bis 16,00 Dollar an. Grund sei der Umsatzanstieg in der Sparte für Produkte für medizinische Ästhetik um 30 Prozent im ersten Quartal. Zu dem Bereich zählt auch das Anti-Falten-Mittel Botox.