Pharmakonzern Astra-Zeneca erwartet neue Wachstumsphase

Vorstandschef Pascal Soriot sprach am Donnerstag von einem wichtigen Tag für AstraZeneca und dem Beginn einer Periode anhaltenden Wachstums in den kommenden Jahren. Für das Gesamtjahr rechnet er zu konstanten Wechselkursen mit einem Anstieg der Produktumsätze um einen niedrigen einstelligen Prozentbetrag, im dritten Quartal stand wechselkursbereinigt ein Plus von neun Prozent zu Buche.