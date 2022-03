Pharmakonzern: Bayer beantragt breiteren Einsatz von Krebsmittel Nubeqa

Bayer beantragt in der Europäischen Union und in den USA die Erweiterung der Zulassung seines Krebsmittels Nubeqa zur Behandlung einer bestimmten Prostatakrebserkrankung. Bayer reichte die Zulassungsanträge bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA und der US-Gesundheitsbehörde FDA ein und plant darüber hinaus weitere, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Grünes Licht der Behörde gilt nach positiven Studienergebnissen als wahrscheinlich.