Pharmakonzern: Bayer hebt die Dividende an

FrankfurtDer Pharma- und Chemiekonzern Bayer will mehr an seine Aktionäre ausschütten. Für 2017 solle die Dividende um zehn Cent auf 2,80 Euro je Aktie angehoben werden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Vorschlag werde der Hauptversammlung am 25. Mai unterbreitet.