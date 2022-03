Pharmakonzern: Bayer investiert zwei Milliarden Euro in Pharma-Produktionsnetzwerk

Bayer will sein Pharma-Produktionsnetzwerk mit Milliardeninvestitionen stärken. Dafür will Bayer in den kommenden drei Jahren rund zwei Milliarden Euro in die Hand nehmen, wie der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern am Donnerstag mitteilte. Diese sollen in die Produktions- und Lieferkettenkapazitäten investiert werden.