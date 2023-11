Pharmakonzern: Bayer muss Rückschlag bei Krebsmedikament Aliquopa hinnehmen

Bayer muss einen Rückschlag bei seinem Krebsmittel Aliqopa hinnehmen. Nachdem sich der klinische Nutzen des Medikaments mit dem Wirkstoff Copanlisib in einer weiteren Studie nicht bestätigt habe, werde Bayer den Antrag für die reguläre Zulassung in den USA zurückziehen, teilte der Pharma- und Agrarkonzern am Montag mit.