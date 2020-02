Pharmakonzern: Bayer stellt seine Pharmaforschung in Berlin neu auf

Seine übrigen Forschungsaktivitäten und den Hauptsitz seiner Pharmasparte in der Hauptstadt will der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern behalten. Die Nuvisan-Gruppe, die ihren Sitz in Neu-Ulm hat, will in Berlin ein Forschungszentrum mit rund 400 Arbeitsplätzen schaffen, dass sich auf die Erforschung sogenannter kleinmolekularar Wirkstoffe spezialisieren soll. Finanzielle Details der Vereinbarung wurden nicht bekanntgegeben. Der Abschluss der Transaktion wird Mitte des Jahres erwartet.