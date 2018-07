Pharmakonzern: Bayer verkauft Geschäft mit verschreibungspflichtigen Hautpflegeprodukten

Die freiverkäuflichen Hautpflege-Präparate mit bekannten Marken wie Bepanthen und Canesten sind nicht Teil der Transaktion. Diese soll noch in diesem Jahr in den USA abgeschlossen werden und im zweiten Halbjahr 2019 in allen übrigen Märkten, zuvor muss sie aber noch von den Wettbewerbsbehörden genehmigt werden. Spekulationen über einen Verkauf des Dermatologiegeschäfts von Bayer hatte es in der Vergangenheit immer wieder gegeben.