Pharmakonzern: Bristol-Myers plant Verkauf für Celgene-Übernahme

Man befinde sich weiterhin aktiv in Gesprächen mit der FTC, teilte der Pharmakonzern am Montag mit. Bristol-Myers rechnet nun mit einem Abschluss des Zukaufs bis Ende 2019 oder Anfang 2020 statt wie bislang im dritten Quartal. Es wäre die größte je in der Pharmabranche getätigte Übernahme.