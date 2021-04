Pharmakonzern: Dermapharm startet Produktion von Biontech-Impfstoff – bis zu 50 Millionen Dosen im Monat

Die Firma Dermapharm hat am Freitag in einem Werk in Reinbek bei Hamburg offiziell mit der Produktion des Impfstoffen von Biontech begonnen. Nach Angaben des Unternehmens betragen die monatlichen Produktionskapazitäten bei der Tochtergesellschaft Allergopharma in dem schleswig-holsteinischen Ort 40 bis 50 Millionen Impfdosen.