Pharmakonzern: Ende des Covid-Booms belastet Roche – Jahresausblick bestätigt

Während der Umsatz in der Pharmasparte dank einer starken Nachfrage nach jüngst auf den Markt gebrachten Medikamenten um acht Prozent auf 22,68 Milliarden Franken stieg, brachen die Erlöse in der Diagnostiksparte um 23 Prozent auf 7,1 Milliarden ein. Als Umsatzrenner erwies sich das Anfang vergangenen Jahres auf den Markt gebrachte Augenmedikament Vabysmo, das mit 957 Millionen Franken an der Blockbuster-Marke kratzte.