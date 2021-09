Pharmakonzern: EU und Astra-Zeneca einigen sich im Streit um Corona-Impfstoff

Astrazeneca hat zwar bereits zig Millionen Impfdosen an die EU-Staaten ausgeliefert, allerdings nicht so viele, wie die EU-Kommission erwartet hatte. Diese ging gerichtlich gegen das Unternehmen vor, um vereinbarte Lieferungen sicherzustellen. Dabei warf sie Astrazanaca vor, das Vakzin absichtlich bevorzugt an Nicht-EU-Länder zu liefern, insbesondere an Großbritannien, anstatt seine dort vorhandenen Produktionskapazitäten für Lieferungen in die EU zu nutzen.