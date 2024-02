Pharmakonzern Für 2,7 Milliarden: Novartis will Biotechfirma Morphosys übernehmen

Der Schweizer Pharmariese Novartis will das deutsche Biotechunternehmen Morphosys für 2,7 Milliarden Euro übernehmen. Je Morphosys-Aktie will Novartis 68 Euro zahlen, wie beide Seiten am Montagabend nach Börsenschluss mitteilten. Reuters hatte bereits zuvor von Insidern erfahren, dass sich Novartis in fortgeschrittenen Gesprächen zu einer Übernahme von Morphosys befindet. Das hatte die Aktien der Biotechfirma zu Wochenbeginn auf ein Jahreshoch von 58,50 Euro getrieben.