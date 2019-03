Pharmakonzern: Johnson & Johnson muss nach Krebserkrankung Millionen zahlen

Die Klage ist eine von vielen, die Krebs mit in talkumbasierten Produkten vorhandenem Asbest in Verbindung bringt. Demnach verheimliche Johnson & Johnson seit Jahrzehnten die Gesundheitsrisiken. Gegen die Firma laufen in den USA etwa 13.000 ähnliche Klagen. Sie stellt auch die Penaten-Creme her.