Pharmakonzern: Merck holt sich die Hilfe von Goldman Sachs bei Versum-Übernahme

Merck will Versum davon abbbringen, mit dem in etwa gleich großen US-Rivalen Entegris zu fusionieren. Versum hat die Avancen aus Deutschland allerdings zurückgewiesen, weshalb das Darmstädter Unternehmen nun um die Versum-Aktionäre wirbt. Nach einem offenen Brief an diese habe der Konzern verstärkt Zustimmung aus dem Kapitalmarkt für seinen Übernahmevorschlag erhalten, hatte Merck-Chef Stefan Oschmann am Donnerstag auf der Bilanz-Pressekonferenz gesagt.