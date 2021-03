Pharmakonzern: Merck sichert sich in 900-Millionen-Euro-Deal neues Krebsmittel

Merck erhält damit die weltweiten Entwicklungs- und Vermarktungsrechte an der Arznei, die sich gegenwärtig in der dritten und damit letzten Phase der klinischen Entwicklung befindet. Debiopharm bekommt dafür eine Vorauszahlung von 188 Millionen Euro, darüber hinaus winken erfolgsabhängige Zahlungen von bis zu 710 Millionen Euro sowie Lizenzzahlungen, wie Merck am Montag mitteilte.