Pharmakonzern: Merck will 2024 zurück auf Wachstumskurs – Aktie steigt deutlich

Zudem dürfte der Rückgang der coronabedingten Umsätze im Vergleich zu 2023 geringer ausfallen. Der Markt für Halbleitermaterialien sollte sich schrittweise erholen. Ursprünglich hatte Merck in diesem Bereich auf eine Erholung schon in der zweiten Hälfte dieses Jahres gehofft, musste sich davon aber im Sommer verabschieden. An der Börse kamen die Aussichten gut an: Merck-Aktien gehörten mit einem Plus von mehr als fünf Prozent zu den größten Gewinnern im Dax.