Artisan habe in dem Brief „vorgeschlagen, die Dividende auf Null zu senken, weil sie das Kapital brauchen, um effizient zu agieren und in ihr Geschäft zu investieren“, sagte Sanmra. „Und dann haben sie sich in ihrer Mitteilung ausdrücklich zu ihrer Dividende bekannt – das ist das genaue Gegenteil dessen, was sie im langfristigen eigenen Interesse tun sollten“, kritisierte der Hedgefonds-Manager. Seither sei man „in Kontakt“.