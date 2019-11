Pharmakonzern: Neues Novartis-Werk soll Gentherapie-Produktion beschleunigen

Der Schweizer Pharmariese Novartis erweitert seine Kapazitäten für die Gen- und -Zelltherapie in Europa, um Produktionsengpässe zu beseitigen. 90 Millionen Dollar investierte der Arzneimittelhersteller in das Werk Stein an der deutschen Grenze, das am Donnerstag der Öffentlichkeit vorstellt wurde.