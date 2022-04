Pharmakonzern: Norwegischer Staatsfonds will für Bayer-Management stimmen

In der Debatte über eine Entlastung des Bayer-Vorstands bei der Hauptversammlung am Freitag kann das Management unter Vorstandschef Werner Baumann mit Unterstützung des norwegischen Staatsfonds rechnen. Der mit einem Anteil von zuletzt knapp 2,3 Prozent an den Bayer-Aktien fünftgröße Aktionär teilte am Sonntag mit, dass er bei der Aktionärsversammlung des Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzerns für die Entlastung des Vorstandes stimmen werde.