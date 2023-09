Pharmakonzern: Novartis-Aktionäre stimmen für Sandoz-Abspaltung

Für die sofortige Aufnahme in den Standardwertindex SMI in der Schweiz wird es trotzdem nicht reichen. Sandoz wird der SIX zufolge auf Basis einer Analyse aktueller Marktschätzungen erst einmal in den Index der mittelgroßen Firmen SMIM aufgenommen. Entscheidend dafür, ob ein Unternehmen in die oberste Börsenliga aufgenommen wird, ist neben der Börsenkapitalisierung auch der Handelsumsatz.