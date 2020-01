Pharmakonzern Novartis bringt Übernahme von US-Biotech-Firma unter Dach und Fach

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat das Übernahmeangebot für die US-Biotechnologiefirma The Medicines Company abgeschlossen. Bis Ende der Angebotsfrist wurden dem Basler Unternehmen rund 75 Prozent der Aktien angedient, wie Novartis am Montag mitteilte. Zudem habe Novartis verbindliche Zusagen für weitere rund 16,9 Prozent der Anteile. Die Übernahme werde nun vollzogen und der Handel mit den Aktien von The Medicines Company an der US-Technologiebörse Nasdaq eingestellt.