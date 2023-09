Pharmakonzern: Novartis erhält Genehmigungen für Sandoz-Abspaltung

Der Pharmakonzern Novartis hat die notwendigen behördlichen Genehmigungen für die Abspaltung der Generikatochter Sandoz erhalten. So habe die Schweizer Börse grünes Licht für ein Listing gegeben, teilte Novartis am Montag mit. Wie geplant starte der Handel am 4. Oktober, das Börsekürzel laute SDZ.